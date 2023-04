Brasil tem a menor participação no PIB mundial em 43 anos

Apoie o 247

ICL

247 – A mediocridade econômica do Brasil, que vem se acentuando desde o golpe de 2016 e a implantação da "ponte para o futuro", ainda não superada pelo novo governo Lula, tem reduzido o peso do País na economia mundial. "O fraco desempenho da economia brasileira nos últimos anos levou a uma perda de relevância do País no cenário mundial. Ao fim deste ano, a participação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil na economia global deve responder 2,3%, a mais baixa desde 1980, quando teve início a série histórica do Fundo Monetário Internacional (FMI)", aponta reportagem do jornal Estado de S. Paulo.

"Num momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta reinserir o País no cenário global com viagens para China, Estados Unidos e Europa, os dados do Fundo revelam um cenário adverso. A perda de participação do PIB brasileiro vem ocorrendo seguidamente – na década de 1980, o Brasil chegou a responder por 4% da economia do mundo - e deve seguir em queda pelos próximos anos", acrescenta a reportagem. Por isso mesmo, a grande prioridade do governo Lula deve ser a retomada do crescimento econômico.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.