Brasil tem os juros mais altos do mundo após aumento da taxa Selic

247 - O Brasil é o país com a maior taxa de juros ao ano, descontada a projeção de inflação, de acordo com o ranking mundial de juros reais compilado pelo portal MoneYou e pela gestora Infinity Asset Management. A lista tem 40 países. O Comitê de Política Monetária (Copom) ter aumentado na última quarta-feira (2) a taxa básica de juros (Selic) em 1,5 ponto percentual, a 10,75% ao ano.

De acordo com reportagem do jornalista Clayton Castelani, na Folha de S.Paulo, "para chegar aos juros reais, porém, o estudo fez uma equação entre as taxas nominais estimadas e aquelas negociadas a mercado para janeiro de 2023. No caso do Brasil, a referência dos juros de mercado é o índice dos contratos DI (Depósitos Interbancários), que estava em cerca de 11,9% ao ano na última quarta".

"Desse cálculo é descontada a perspectiva de alta da inflação para os próximos 12 meses —para o Brasil, a projeção é 5,38%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central. O resultado é uma taxa de juros real de 6,41% ao ano, colocando o Brasil no topo do pódio dos países com o crédito mais caro, à frente de Rússia (4,61%) e Colômbia (3,02%)", destacou a matéria.

A lista dos países com taxas positivas é pequena, tem apenas dez posições, ocupadas também por Chile, Hungria, Indonésia, México, Malásia, República Tcheca e Turquia. Outros 30 estão em situação inversa.

A Argentina ficou no fim da fila. O país vizinho tem juros negativos de 14,5%, o que reflete uma inflação que fechou 2021 em alta de 51%.

