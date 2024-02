Brasil "tem sido uma boa notícia para a economia mundial", diz diretora-gerente do (FMI)

Número 1 do FMI desde outubro de 2019, Kristalina Georgieva afirma que o Brasil está bem posicionado no cenário fiscal, com reformas que tendem a elevar o crescimento edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em sua estreia no Brasil, Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), a número 1 do órgão, trouxe elogios à economia brasileira, destacando-a como "uma boa notícia para a economia mundial". Georgieva ressaltou que o país superou as projeções de crescimento dos últimos anos, inclusive as do próprio Fundo. Em sua avaliação, o Brasil está bem posicionado no cenário fiscal, com um pacote "muito determinado" de reformas, incluindo mudanças no sistema tributário, que tendem a elevar o crescimento potencial ao longo do tempo.

Durante entrevista ao Valor Econômico, segundo o jornal O Globo, a economista búlgara elogiou ainda a condução da política monetária pelo Banco Central brasileiro. Georgieva destacou que o Brasil possui uma "enorme vantagem comparativa na nova economia do clima" e está apto para uma transformação ecológica que poderia criar novas oportunidades industriais.

continua após o anúncio

Apesar dos elogios, Georgieva ressaltou que o ritmo atual de crescimento do Brasil não corresponde à sua ambição e potencial. Com um crescimento de aproximadamente 3% em 2023 e uma projeção de avanço de 2% ou um pouco menos neste ano, segundo analistas - o presidente Lula (PT) fala em um crescimento de 3% para 2024 -, a diretora-gerente do FMI enfatizou que é necessário melhorar a qualidade do gasto público e garantir uma tributação mais justa e equitativa para toda a sociedade. Além disso, Georgieva enfatizou que o país pode fazer mais para atrair investimentos e aproveitar as fontes de competitividade, especialmente no que diz respeito à energia verde abundante.

Ao abordar a economia global, Georgieva observou que o mundo parece estar caminhando para um pouso suave, com a inflação tendendo a voltar para as metas estabelecidas pelos bancos centrais sem uma recessão.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: