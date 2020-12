Brasileiros esperam disparada da inflação em 2021, aponta Datafolha

Assustados com a alta dos preços, em especial dos alimentos, 72% esperam alta dos índices inflacionários em 2021 edit

247 – Os preços já estão subindo e devem subir mais no próximo ano. Esta é a visão predominante dos brasileiros, segundo aponta pesquisa Datafolha. "A expectativa de aumento da inflação atingiu em dezembro o maior patamar registrado no governo Jair Bolsonaro (sem partido) pelas pesquisas do Datafolha. Segundo o levantamento, 72% dos entrevistados afirmam que a inflação vai aumentar. Em agosto deste ano, eram 67%. Naquele mês, a inflação em 12 meses medida pelo IPCA estava em 2,44%. Em novembro, chegou a 4,31%", aponta reportagem de Eduardo Cucolo, publicada na Folha de S. Paulo.

"A percepção dos brasileiros está em linha com as projeções de mercado. Também reflete um momento em que o custo de alimentos e insumos à produção está em alta, por causa de fatores como falta de produtos, aumento de exportações e repasse cambial. A expectativa dos economistas consultados pelo Banco Central é que o IPCA chegue a algo próximo de 6% até maio de 2021", aponta ainda a reportagem.

