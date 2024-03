BYD inicia obras da fábrica de Camaçari, na Bahia

Apoie o 247

247 – A empresa chinesa BYD iniciou as obras de sua fábrica em Camaçari, Bahia, representando um investimento inicial de R$ 3 bilhões. A cerimônia de lançamento foi marcada pela presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que enfatizou o esforço conjunto para trazer o investimento para a região Nordeste do país, segundo informa o jornal Valor. A fábrica ocupará o antigo espaço da Ford e se concentrará na produção de veículos híbridos e elétricos, prometendo a criação de 20 mil empregos e uma capacidade de produção de 150 mil veículos por ano.

Durante o evento ao ar livre, realizado ao lado de caminhões e máquinas de construção, o governador ressaltou o processo necessário para que a região Nordeste conquistasse a fábrica. O compromisso firmado entre a BYD e o governo estadual estipula que a reforma da fábrica será concluída em cerca de um ano e meio. Esta fábrica representa uma nova fase para a indústria automotiva na Bahia, que busca se consolidar como um polo de produção de veículos sustentáveis.

Com expectativa de gerar 20 mil postos de trabalho, a fábrica da BYD tem potencial para impulsionar a economia local e regional. O investimento expressivo também demonstra a confiança da empresa no mercado brasileiro e na infraestrutura industrial do Nordeste. A cerimônia de inauguração, além de marcar o início das obras, simboliza um marco significativo para a indústria automobilística brasileira.

