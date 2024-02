BYD planeja lançar carros de "luxo de alta tecnologia" a partir deste ano

Apoie o 247

(Reuters) - A montadora chinesa BYD planeja lançar modelos de "luxo de alta tecnologia" a partir deste ano, informou a empresa em um documento ao mercado de Hong Kong.

A companhia, sediada em Shenzhen, também formulará um plano "razoável e viável" para recomprar mais ações, disse no documento de domingo.

Em dezembro passado, a BYD afirmou que o presidente Wang Chuanfu propôs que a empresa recomprasse 200 milhões de iuanes (27,8 milhões de dólares) de suas ações A.

As ações da BYD listadas em Shenzhen fecharam em alta de 1,3% na segunda-feira, depois que as negociações foram retomadas após feriado do Ano Novo Lunar, enquanto suas ações listadas em Hong Kong caíram 1,9%.

