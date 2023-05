Campos Neto parabeniza Galípolo por indicação para diretoria do BC

Apoie o 247

247 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, parabenizou o economista Gabriel Galípolo pela indicação para a diretoria de Política Monetária da autoridade monetária.

Segundo a coluna da jornalista Carla Araújo, do portal UOL, Campos Neto enviou uma mensagem a Galípolo, que atualmente ocupa o cargo de secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

O ministro Fernando Haddad afirmou em entrevista a jornalistas em São Paulo que partiu do próprio Campos Neto a primeira sugestão que colocava o nome de Galípolo como uma opção para ocupar vaga na diretoria do BC.

O início dos trabalhos de Galípolo e Santos na diretoria do BC, onde passarão a votar nas decisões sobre a taxa básica de juros do Comitê de Política Monetária (Copom), dependerá do trâmite do Senado.

O presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), elogiou Galípolo e disse que a indicação agrada aos senadores.

"Eu considero o Gabriel Galípolo um excelente quadro. Hoje cumpre uma função importante na secretaria-executiva do Ministério da Fazenda. Tem excelente diálogo com o Congresso Nacional. Vejo com bastante otimismo. É um nome que agrada certamente o Senado Federal", declarou o parlamentar, conforme o jornal O Globo.

Os indicados passam por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e, se aprovados, os nomes são submetidos ao plenário.

