Caso Americanas: Jorge Paulo Lemann deve vir ao Brasil para assumir conversas com bancos

Apoie o 247

ICL

247 - O bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, que mora próximo a Zurique, na Suíça, Europa, pretende viajar ao Brasil para ajudar a encontrar soluções após as Lojas Americanas terem entrado em recuperação judicial em janeiro por dívidas que ultrapassam os R$ 40 bilhões. Juntos, Lemann e dois empresários - Beto Sicupira e Marcel Telles possuem 31% das ações da companhia.

Segundo a coluna O Capital, no jornal O Globo, um interlocutor disse que Jorge Paulo deve acenar com uma capitalização de até R$ 12 bilhões na empresa. Com o valor, o empresário atenderia a uma sinalização dos bancos de que, após colocar o suporte financeiro na empresa, as negociações se abrem para um desconto mais significativo na dívida.

A assessoria de Jorge Paulo Lemann disse "que as negociações com os bancos estão sendo conduzidas por Roberto Thompson e pelo Rothschild". "Ele não tem nada a contribuir e tampouco tem razão para se envolver".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.