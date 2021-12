China reduz tarifas para impulsionar o crescimento de alta qualidade: "abertura de alto nível"

Apoie o 247

ICL

Xinhua - Um grande número de itens de importação terá tarifas mais baixas no próximo ano, já que a China fez novos ajustes tarifários para pactos comerciais, que entrarão em vigor em breve, em meio a esforços para melhorar a qualidade de vida e aumentar a abertura.

A Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado anunciou no início deste mês a implementação de tarifas provisórias que são mais baixas do que as taxas da nação mais favorecida sobre 954 commodities importadas a partir de 1º de janeiro de 2022. O número viu um aumento de 883 no ano passado e 859 em 2019.

"Muitas das importações da lista aparecem fortemente no cotidiano das pessoas para que as empresas estrangeiras possam se beneficiar do desenvolvimento da China", disse Mei Xinyu, pesquisador da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica do Ministério do Comércio.



O país também concederá tratamento de tarifa zero a 98% dos itens tributáveis ​​originários dos países menos desenvolvidos, de acordo com a comissão.

PUBLICIDADE

Visando a alta qualidade

De acordo com especialistas do setor, as importações incluídas nos ajustes contam as histórias de melhoria dos meios de subsistência e atualização industrial voltada para resultados de baixo carbono, ambos traços de crescimento de alta qualidade.



As tarifas sobre produtos médicos, como um novo medicamento contra o câncer e articulações artificiais, foram reduzidas - uma continuação de medidas semelhantes nos últimos anos para reduzir os custos médicos e fortalecer a saúde pública.

Desde 2018, a China isentou ou reduziu as tarifas de dois lotes de medicamentos contra o câncer, válvulas cardíacas artificiais e aparelhos auditivos.



As tarifas de alguns produtos aquáticos, roupas de bebê, obras de arte e equipamentos de esqui foram reduzidas para acomodar a demanda do consumidor por estilos de vida de qualidade e esportes de inverno, disse a comissão.



Os produtos também incluem peças automotivas que ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, bem como cabos de alta tensão para trens de alta velocidade e componentes de células de combustível que devem impulsionar a fabricação de alta tecnologia.



Enquanto isso, a tarifa média sobre 62 produtos de tecnologia da informação será reduzida de 3,4% para 1,7% a partir de 1º de julho de 2022.



Essas medidas ajudarão a manter estáveis ​​as cadeias de suprimentos e industriais domésticas, estimular inovações e atualização industrial, bem como promover o desenvolvimento de baixo carbono, dizem analistas e especialistas da indústria.

PUBLICIDADE

Abertura de alto nível

Os novos ajustes seguem a tendência predominante de redução de tarifas da China nas últimas duas décadas. O país cortou sua tarifa geral de 15,3% em 2001 para 9,8% em 2010 para cumprir seu compromisso de adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC), antes de baixá-la ainda mais para 7,4% atualmente.



Em esforços mais recentes para a abertura de alto nível, a China imporá tarifas convencionais sobre alguns produtos de 29 países e regiões, de acordo com acordos comerciais relevantes e arranjos preferenciais, resultando em tarifas mais baixas sobre produtos de países como Nova Zelândia, Peru, Suíça, Paquistão, Maurício e Costa Rica.



O país também introduziu tarifas mais baixas ou nulas de acordo com os acordos comerciais da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP) e o novo acordo de livre comércio entre a China e o Camboja, ambos a entrar em vigor a partir de 2022.



Embora a China já tenha feito cortes tarifários com alguns membros do RCEP, os ajustes de 2022 cobriram mais produtos, demonstrando o compromisso da China com os acordos tarifários sob o maior acordo de livre comércio do mundo, disse Cui Fan, professor da Universidade de Negócios Internacionais e Economia.



"A conformidade da China com as regras comerciais sob o RCEP ajudará a promover a abertura de alto nível da China e, por sua vez, impulsionar a integração das cadeias industriais, de abastecimento e de valor entre os membros do RCEP, injetando ímpeto na recuperação econômica mundial", disse Cui.



De acordo com o RCEP, China e Japão verão os primeiros cortes tarifários bilaterais na forma de tratamento de tarifa zero sobre 24,9 por cento dos itens importados do Japão e 55,5 por cento dos itens importados da China em 2022. As empresas de ambos os lados devem se beneficiar com o acordo.



Especialistas afirmam que o atual nível tarifário geral da China, próximo ao de muitos países desenvolvidos e ainda decrescente, ajudará a facilitar o comércio global com custos mais baixos.



Nos primeiros três trimestres do ano, as importações de mercadorias da China representaram cerca de 12% do total mundial, ante 11,54% em 2020, de acordo com dados da OMC. Seu valor de comércio exterior cresceu 22 por cento ano a ano, para 35,39 trilhões de yuans (cerca de 5,56 trilhões de dólares americanos) no período de janeiro a novembro.



A China prometeu expandir a abertura institucional e de alta qualidade, conceder tratamento nacional às empresas com financiamento estrangeiro, atrair mais investimentos de empresas multinacionais e facilitar a implementação antecipada de grandes projetos de investimento estrangeiro em 2022, de acordo com o padrão anual Conferência Central de Trabalho Econômico no início deste mês.



Para tanto, a China está trabalhando em uma série de medidas além das reduções tarifárias, como o encurtamento da lista negativa para investimentos estrangeiros e a introdução de uma lista negativa para o comércio de serviços transfronteiriço nas zonas francas do país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE