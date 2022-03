Cliente resgatou R$ 1,65 milhão esquecido em banco, diz Banco Central

De acordo com o diretor Mauricio Moura, do Banco Central, foi a maior quantia recuperada nas três primeiras semanas de funcionamento do Sistema de Valores a Receber edit

247 - Uma pessoa resgatou R$ 1,65 milhão no Sistema de Valores a Receber, ferramenta da do Banco Central (BC) para sacar dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. O valor é referente a cotas de consórcio. As informações foram publicadas em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Mauricio Moura, foi a maior quantia recuperada nas três primeiras semanas de funcionamento da ferramenta.

"A grande maioria dos recursos é de valores muito pequenos, afinal, pouca gente esquece muito dinheiro em uma conta bancária", disse o diretor do BC no V Fórum de Gestão Pública, promovido pela Faciap, em Curitiba (PR).

"Essa pessoa não sabia que tinha R$ 1,65 milhão em nome dela no sistema financeiro e, graças ao Sistema Valores a Receber, recuperou esse dinheiro. Imagino que tenha ficado bastante feliz", acrescentou.

Na segunda-feira (28), o BC deu início a um novo cronograma de pagamento do dinheiro esquecido. O calendário vai até 16 de abril, e é direcionado a pessoas e a empresas que não sacaram o saldo remanescente.

A liberação é feita de acordo com a data de aniversário da pessoa física ou da data de abertura da pessoa jurídica.

