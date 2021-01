Com brasileiros largados na pobreza, estados pedem ao Congresso a prorrogação do auxílio emergencial

Secretários de Fazenda de 18 estados pedem ainda a extensão do estado de calamidade pública e, consequentemente, a continuidade da emenda à Constituição Federal que permitiu a suspensão temporária de bloqueios fiscais edit

247 - Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação de 18 estados do Brasil encaminharam carta ao Congresso Nacional nesta sexta-feira (22), de acordo com a Folha de S. Paulo, pedindo que o parlamento prorrogue o auxílio emergencial aos brasileiros em razão da pandemia de Covid-19.

Com o fim do auxílio no final de 2020, brasileiros foram jogados à pobreza em meio ao cenário econômico imobilizado em decorrências das políticas de prevenção à Covid-19.

Os secretários pedem também que o Congresso estenda o estado de calamidade pública por mais seis meses e, consequentemente, a continuidade da emenda à Constituição Federal que permitiu a suspensão temporária de bloqueios fiscais, como o teto de gastos, por exemplo.

