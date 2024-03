Com uma cifra de R$ 11 bilhões, Toyota anuncia o maior investimento de sua história no setor automotivo brasileiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou nesta terça-feira (5) que a montadora japonesa Toyota investirá R$ 11 bilhões no Brasil até 2030, o maior da história da empresa em solo brasileiro. Do valor total, R$ 5 bilhões serão investidos até o fim de 2026. A estimativa da empresa é de geração de mais de 2 mil empregos diretos até 2030, 500 deles até 2026, e de mais de 10 mil empregos levando em conta os indiretos.

De acordo com o governo federal, somando todos os anúncios de todas as empresas, são mais de R$ 50 bilhões para a indústria automobilística nos próximos anos em nível nacional. Os novos investimentos se conectam a iniciativas de reindustrialização a exemplo de programas como Nova Indústria Brasil e Novo PAC, e se somam a investimentos recentes anunciados por outras montadoras, como a General Motors, BYD e Hyundai.

continua após o anúncio

"O anúncio é uma demonstração clara da confiança em nossa economia", disse Alckmin durante evento em Sorocaba (SP), cidade paulista onde a empresa japonesa tem uma fábrica. "As empresas privadas voltaram a investir no futuro do Brasil", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na rede social X.

Os investimentos da empresa japonesa envolvem a promoção da descarbonização e novas tecnologias de eletrificação, com expansão da capacidade produtiva, novos veículos com tecnologia Híbrida Flex e um novo compacto produzido no Brasil.

continua após o anúncio

"Terminamos 2023 com a inflação menor. Caiu a inflação de 5,6% para 4,6%. Caíram os juros e continuam caindo", disse o vice-presidente. "O Risco Brasil caiu de 254 para 127. O dólar caiu de R$ 5,40 para R$ 4,90. O desemprego caiu. Cresceu o PIB. Cresceram os empregos. Tivemos recorde na balança comercial, com quase 100 bilhões de dólares de superávit comercial".

No mês passado, a montadora alemã Volkswagen havia anunciado aporte de mais R$ 9 bilhões no país até 2028, com foco em descarbonização, para lançar 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e total flex. Num primeiro momento, o novo investimento contempla o desenvolvimento e a produção de projetos inovadores para as quatro fábricas da empresa do Brasil.

continua após o anúncio

Balanço realizado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) indica que o número de carros vendidos no Brasil em janeiro deste ano foi 13% maior do que no mesmo período de 2023. Foram 162 mil vendidos no primeiro mês de 2024, comparados a 143 mil unidades em janeiro de 2023.

No ano passado, o Governo Federal adotou um programa temporário para contribuir com créditos tributários para a redução de preços de automóveis e incentivar a renovação da frota de caminhões e ônibus. A ação previu R$ 1,5 bilhão para subsidiar descontos ao consumidor. Mais de 125 mil veículos foram vendidos e o país registrou, em 30 de junho, o recorde histórico de 27 mil emplacamentos em um dia.

continua após o anúncio

O companheiro @geraldoalckmin vai participar do anúncio de investimento desses R$ 11 bilhões da Toyota no Brasil. Mais um passo importante na economia brasileira. As empresas privadas voltaram a investir no futuro do Brasil. 🇧🇷 https://t.co/D8aFzUV7xA — Lula (@LulaOficial) March 5, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: