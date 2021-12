Consumo de carnes no Brasil é o mais baixo em 25 anos

Apoie o 247

247 – Não é à toa que um dos motes da campanha presidencial de 2022 é "Lula, cerveja e picanha". "O consumo de carne bovina entre os brasileiros caiu significativamente desde o início da pandemia e chegou a 26,5 quilos por habitante em 2021. Trata-se do menor volume em 25 anos e, em relação a 2006, quando houve um pico de 42,8 quilos por habitante, o recuo é de quase 40%. Os dados, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), foram destacados e usados como referência por pesquisadores do Centro de Inteligência da Carne Bovina (CiCarne), da Embrapa Gado de Corte", aponta reportagem de Érica Polo , publicada no Valor Econômico.

"A queda se nota desde o ano passado, quando o consumo médio da proteína foi de 29,3 quilos por habitante. O cenário resulta do encarecimento dos cortes e do menor poder de compra das pessoas, devido ao avanço da inflação e do desemprego", informa ainda a jornalista. "A retomada interna, no entanto, pode não ocorrer no curto prazo. É esperado reaquecimento de economias globais para 2022 com o avanço da vacinação, mas a inflação e o desemprego devem continuar pressionando o consumo de carne bovina no país - e o mercado interno absorve 75% da produção", prossegue. Ela lembra que, "apesar de o brasileiro ter trocado o bife pelo frango, os preços da carne de boi não cederam."

