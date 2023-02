Copom faz nesta quarta 1ª reunião sob Lula

Apoie o 247

247 - O Banco Central deve manter nesta quarta-feira (1º) a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária).

É a primeira reunião do órgão desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que a atenção estará toda voltada para a comunicação da autoridade monetária sobre a piora nas expectativas.

A pesquisa Focus, que capta a percepção dos economistas da iniciativa privada, mostra que a projeção para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) para este ano saltou de 5,08% desde o encontro anterior do colegiado, em dezembro de 2022, para 5,74% no dado divulgado na última segunda-feira (30).

Isso indica que as expectativas para 2023 já se encontram quase 1 ponto percentual acima do teto da meta de inflação. Os alvos centrais estabelecidos pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) são 3,25% em 2023 e 3% em 2024 e 2025, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

