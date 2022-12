Cotado para presidir a Petrobrás, Jean-Paul Prates questionou política de preços da estatal

Apoie o 247

247 – A equipe de transição do governo Lula questionou a atual direção da companhia sobre a política de preços da empresa e a venda de refinarias. "A Petrobras garantiu ao grupo de trabalho (GT) de Minas e Energia da equipe de transição do governo eleito que está monitorando o estoque operacional de combustíveis para a virada de ano, informou o grupo em nota. Segundo o coordenador do subgrupo de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do GT, senador Jean-Paul Prates (PT-RN), a equipe questionou a política de estoques operacionais da Petrobras para a virada de ano e a estatal afirmou que está monitorando e tomando providências em relação ao estoque nacional de combustíveis para esse período", aponta reportagem do jornalista Fábio Couto , Valor.

"Prates afirmou ainda que a reunião tratou da política paridade de preço internacional (PPI) e sobre o acordo da Petrobras com o Cade, que levou à venda oito refinarias da estatal. Segundo fontes, a reunião teve apresentação da metodologia adotada hoje pela Petrobras para a formação de preços de combustíveis, no âmbito da PPI, nas refinarias da empresa. Sobre o mecanismo, porém, a empresa aplicou um ajuste, este ano, a fim de não transferir de imediato a volatilidade dos preços internacionais para o mercado brasileiro, amortecendo eventuais altas", acrescenta o jornalista.

