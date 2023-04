Credit Suisse avisa que perdeu US$ 68 bilhões no trimestre e que a fuga de capitais persiste

Apoie o 247

ZURIQUE (Reuters) - O Credit Suisse informou nesta segunda-feira que 61 bilhões de francos suíços (US$ 68 bilhões) em ativos deixaram o banco no primeiro trimestre e que as saídas continuam, ressaltando o desafio enfrentado pelo UBS Group AG. em resgatar seu rival.

Ele também disse que os depósitos de clientes caíram 67 bilhões de francos no trimestre e que houve uma significativa não renovação de depósitos a prazo.

A maioria das saídas de ativos foi de sua divisão de gestão de patrimônio e ocorreu em todas as regiões.

“Essas saídas foram moderadas, mas ainda não foram revertidas em 24 de abril de 2023”, disse o Credit Suisse.

As ações do UBS e do Credit Suisse subiram ligeiramente no início do pregão, com alguns analistas observando que as saídas não foram tão ruins quanto se temiam.

Mas outros disseram que a magnitude era alarmante.

A capacidade do Credit Suisse de gerar receita parecia tão prejudicada que "o acordo pode continuar sendo um empecilho aos resultados operacionais do UBS, a menos que um plano de reestruturação mais profundo seja anunciado", disse o analista londrino Thomas Hallett, da KBW, em nota aos clientes.

