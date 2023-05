Crise de crédito iminente: metade dos bancos dos EUA está insolvente, aponta The Telegraph

O sistema bancário norte-americano está enfrentando uma situação potencialmente desastrosa devido a uma crise dupla no setor imobiliário comercial e no mercado de títulos edit

247 — O sistema bancário norte-americano está enfrentando uma situação potencialmente desastrosa devido a uma crise dupla no setor imobiliário comercial e no mercado de títulos, apontou o jornalista Ambrose Evans-Pritchard, no The Telegraph . Com US$ 9 trilhões em depósitos não segurados, os bancos estão vulneráveis a perder grandes quantias de dinheiro, o que poderia torná-los insolventes.

De acordo com um relatório da Hoover Institution, mais da metade dos bancos americanos está com patrimônio líquido negativo, com seus ativos valendo menos do que seus passivos.

Até o momento, o Tesouro dos EUA e o Federal Reserve não conseguiram lidar com a crise e, embora possam conter a crise de liquidez imediata garantindo temporariamente todos os depósitos, isso não resolve a crise de solvência maior, afirma o jornalista. O risco de uma crise de crédito é alto, e espera-se que centenas de bancos de pequeno e médio porte reduzam os empréstimos para evitar um destino semelhante ao do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

A crise também pode ser exacerbada pelo penhasco de refinanciamento que o sistema financeiro dos EUA enfrentará nos próximos seis trimestres.

