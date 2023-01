Crise na Faria Lima: XP deve demitir mil funcionários

Apoie o 247

247 – A crise econômica chegou à Faria Lima e a corretora XP deve promover grandes cortes em seu quadro de funcionários. "O ano passado terminou com uma mensagem dura da direção da XP e especialmente do fundador e presidente do conselho Guilherme Benchimol à equipe. Na reunião Vamos, da qual participa toda a empresa de forma remota, a mensagem central foi a de que a companhia precisa de mais ajustes para se adequar a um ambiente econômico difícil. Os ajustes incluem demissões, que começaram no fim de 2022, continuam este ano e podem chegar a 10% do quadro de cerca de 7 mil funcionários. No mercado, fala-se num número mais próximo de 1.000 pessoas", aponta reportagem do Brazil Journal .

"A XP também deve abandonar ações vistas por alguns executivos como extravagantes e com baixo retorno financeiro. É o caso, para citar um exemplo, do patrocínio à Farofa da Gkay, uma festa da influenciadora Gessica Kayane que aconteceu em dezembro em Fortaleza", acrescentam os repórteres.

