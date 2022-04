Custo de subsídios aumenta e pode subir o valor da tarifa de energia

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (26) um orçamento de R$ 32,1 bilhões para financiar subsídios cobrados na conta de luz da população. O valor, 34% superior ao vigente em 2021, pode representar alta de até 4,65% na conta de luz.

De acordo com a Folha de S.Paulo, o consumidor pagará R$ 30,2 bilhões, alta de 54,8% na comparação com 2021. Pelos cálculos da Aneel, o valor representa um impacto de 4,65% nas tarifas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Norte e no Nordeste, o impacto é de 2,41%. Na média nacional, são 3,39%.

Os subsídios são cobrados por meio de um encargo chamado Conta de Desenvolvimento Energético )CDE), pago mensalmente pelos consumidores em sua conta de luz.

