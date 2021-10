David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens ganham Nobel de Economia 2021

Apoie o 247

247 - David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens ganharam o prêmio Nobel de Economia 2021. Eles foram premiados nesta segunda-feira (11). Os estudiosos analisaram insights sobre o mercado de trabalho. Foram apresentadas causas e efeitos que podem ser tirados de situações da vida real.

De acordo com a Real Academia de Ciências da Suécia, "os economistas revolucionaram a pesquisa empírica nas ciências sociais e melhoraram significativamente a capacidade da comunidade de pesquisa de responder a perguntas de grande importância". O relato foi publicado pelo portal G1.

David Card ganhou o prêmio por suas contribuições empíricas para a economia do trabalho. Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens foram laureados por suas contribuições metodológicas para a análise das relações causais.

Segundo Peter Fredriksson, presidente do Comitê do Prêmio de Ciências Econômicas, "os estudos de Card sobre questões centrais para a sociedade e as contribuições metodológicas de Angrist e Imbens mostraram que experimentos naturais são uma rica fonte de conhecimento". "A pesquisa deles melhorou substancialmente nossa capacidade de responder às principais questões causais, o que foi de grande benefício para a sociedade", disse.

Os pesquisadores receberão um prêmio em dinheiro de 10 milhões de coroas suecas (US$ 1,1 milhão). Metade vai para David Card e a outra metade para Joshua Angrist e Guido Imbens. A premiação é pelo estudo.

