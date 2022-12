Decisão de ingressar na OCDE será reconsiderada, diz Haddad

Em junho, o conselho de ministros da OCDE aprovou o roteiro de acessão do Brasil na organização edit

Apoie o 247

ICL

247 - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (27) que a decisão de tornar o Brasil um país-membro da OCDE será "revisitada". O ingresso do País no "clube dos países ricos" foi uma das prioridades do retirante governo Jair Bolsonaro.

>>> Haddad escolhe consultora do banco dos BRICS para Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda

"Veja bem, nós temos uma interface com a OCDE que não é pequena. O Brasil tem uma interface com a OCDE muito grande", disse Haddad, em coletiva de imprensa no centro de transição. “Isso é uma política que vai ser definida pelo governo, não pelo ministério da fazenda. Nós vamos estar na mesa para discutir esse assunto. Mas é uma decisão de governo que certamente vai ser reconsiderada pelo presidente Lula, que conhece o assunto“.

Em junho, o conselho de ministros da OCDE aprovou o roteiro de acessão do Brasil na organização. O pedido de adesão do Brasil foi feito sob Michel Temer (MDB), em 2017.

A OCDE é reconhecida por defender um Estado mínimo e uma cartilha macroeconômica que preza pela liberalização do fluxo de capitais, o que é bom para os ricos, mas extremamente prejudiciais aos países em desenvolvimento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.