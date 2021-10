Denunciados no Pandora Papers, Guedes e Campos Neto vão aos EUA se reunir com FMI

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, estarão nos EUA durante essa semana para se reunir com banqueiros internacionais. Ambos foram denunciados em esquema de contas em paraísos fiscais edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi para Washington (EUA), nesta segunda-feira, 11, para participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. O ministro estará fora do Brasil até quinta-feira.

Na capital dos Estados Unidos, Guedes ainda tem reuniões com ministros da Fazenda e presidentes de banco centrais de países do G20.

Além de Guedes, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, também participará da reunião do FMI e do Banco Mundial, além de encontros e palestras com investidores institucionais, informa o jornal O Globo.

PUBLICIDADE

Neto também participará de reuniões virtuais com representantes do banco Sumitomo e do Standard Chartered, e, na sexta, fará palestra em evento do Goldman Sachs.

Os dois foram denunciados pelo consórcio jornalístico internacional que revelou o Pandora Papers, mostrando diversos ministros, líderes, ex-presidentes e artistas com contas em paraísos fiscais.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE