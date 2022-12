Deputado ex-bolsonarista alerta Haddad: 'se preparem, o Bolsonaro destruiu o país'

Apoie o 247

ICL

247 - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu um alerta inesperado feito pelo deputado federal e ex-bolsonarista Julian Lemos (União Brasil-PB) durante um jantar, em uma churrascaria de Brasília, na semana passada. “Se preparem, o Bolsonaro destruiu o país “, disse Lemos, segundo a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Na ocasião, Haddad estava acompanhado de outros membros da futura equipe econômica, incluindo o economista Gabriel Galípolo, anunciado como secretário-executivo da pasta.

Julian Lemos foi eleito em 2018 com o apoio de Jair Bolsonaro (PL) e coordenou a campanha do atual ocupante do Palácio do Planalto na Região Nordeste. Ele rompeu com o bolsonarismo em 2019.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.