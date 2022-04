Deputados do PT tentam barrar venda da Eletrobrás no apagar das luzes do governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 – "Deputados federais do PT entraram com ações nessa segunda-feira (18) no Tribunal de Contas da União (TCU) e na Justiça Federal de Brasília para tentar barrar a privatização da Eletrobras, que será julgada pela Corte de contas na quarta-feira (20)", informam os jornalistas Raphael Di Cunto e Marcelo Ribeiro, em reportagem publicada pelo Valor Econômico. "No TCU, os deputados petistas entraram com pedido de suspensão do processo com a acusação de que o governo Bolsonaro estaria tentando esconder os impactos da operação na tarifa de conta de luz. O documento foi enviado ao presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz", prosseguem os repórteres.

"Além disso, outro grupo de deputados do PT, incluindo a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, entrou com ação popular na Justiça Federal de Brasília também pedindo a suspensão do processo e a anulação das estimativas para precificação da operação. Para os petistas, a privatização foi subavaliada pelo governo em R$ 46 bilhões, porque teriam sido desprezadas as reservas de potência das usinas hidrelétricas", acrescentam.

