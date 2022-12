Diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobrás defende Guilherme Estrella no comando

Apoie o 247

Da Aepet – "Chegou o momento de retomada da Petrobrás", avalia o economista Sylvio Massa, diretor da BR Distribuidora na época de sua criação. Massa, integrante da diretoria da AEPET, pondera que o momento exige "coragem cívica e destemor político" para resgate dos ativos entregues em privatizações e do papel histórico da Petrobrás no desenvolvimento nacional.



Para tanto, ele disse ao AEPET TV que Guilherme Estrella (diretor de Exploração e Produção na época do descobrimento do pré-sal) é o melhor nome para presidir a Petrobrás neste novo mandato de Lula.

