Eduardo Moreira: Bolsonaro é o maior parceiro que a Faria Lima já teve

O economista lembrou das lives do governo com XP e Itaú, no começo da pandemia. Assista na TV 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Eduardo Moreira, em entrevista à TV 247, reforçou: Bolsonaro é o candidato dos bancos, e não Lula. Ironicamente, contou, ele “recebeu de alguém um vídeo de uma rede do Sul do país dizendo que o Bolsonaro está sendo tão atacado pelos banqueiros”.

Basta olhar para a composição do governo, Caixa e BC para comprovar sua tese:

“Vamos só lembrar. Quem é o ministro da Economia? É o Paulo Guedes, ex-sócio do Pactual, JGP, de várias instituições financeiras. O presidente da Caixa Econômica Federal é ex-banqueiro. Se você pega o presidente do Banco Central era o chefe de tesouraria do banco Santander”.

PUBLICIDADE

O economista lembrou das lives do governo com XP e Itaú, no começo da pandemia. “Era ridículo o negócio. Todo mundo desesperado e os caras ficam fazendo live com os clientes da XP e do Itaú”.

“Então, o Bolsonaro é o maior parceiro que a Faria Lima já teve até hoje. Vamos lembrar que 2021 foi ano recorde de lucro dos bancos”, completou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE