Eduardo Moreira: “Guedes enriqueceu muitos milhões com a tragédia que ele próprio causou”

O economista criticou, em entrevista à TV 247, a conduta do ministro Paulo Guedes, que envia milhões de reais para fora do país e, como se não bastasse, lucra com a desvalorização da moeda nacional. “Isso é diferente do rentismo, é o próximo nível do jogo. É você ganhar dinheiro destruindo”. Assista edit

247 - O economista Eduardo Moreira, em entrevista à TV 247, comentou o escândalo dos Pandora Papers, que mostram que a elite financeira global canalizou suas fortunas para paraísos fiscais, gerando desgaste às economias nacionais em tempos de pandemia. Entre os citados pela investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês), estão o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, além de diversos empresários bolsonaristas.

“Vocês acham que eles (Guedes e Campos Neto), agora provado que fazem não só parte desse grupo, mas que têm também esse dinheiro, podem estar ocupando esses cargos? E sem dizer que têm isso? E legislando sobre isso?”, questionou o economista. “É um absurdo sem tamanho. Isso é um escândalo monstruoso”.

Ele denunciou que, no dia 4 de outubro , Guedes ficou R$ 1 milhão mais rico sem se mexer, apenas com a valorização do dólar. “Ganhou dinheiro fazendo besteira, destruindo o País. Isso é diferente do rentismo, é o próximo nível do jogo. É você ganhar dinheiro destruindo”, prosseguiu o economista. “Esses caras ganham dinheiro com o desastre brasileiro, com a tragédia”.

“Guedes ganha dinheiro com a tragédia, e está acontecendo uma tragédia nos últimos anos na economia do Brasil. Ou seja, Guedes enriqueceu muitos milhões de reais com a tragédia que ele causou. A pergunta que fiz no meu Twitter foi: a economia derreteu, dólar explodiu. A dúvida que não quer calar, será que hoje Guedes está feliz ou triste? É isso. A gente sabe”, prosseguiu Eduardo Moreira.

O economista destacou a incongruência do discurso proferido pelo empresariado bolsonarista, que se diz patriota, mas nem sequer paga impostos . “Esses empresários ficaram ricos com o suor de milhares de brasileiros e brasileiras, a maior parte negros e negras, pessoas que não ficaram com nada do que geraram de riqueza. Falam que são patriotas e o dinheiro deles nem está pagando imposto, nem estão gerando empregos no Brasil. Esses empresários são patriotas?”, questionou.

