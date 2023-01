Eduardo Moreira: os homens mais ricos do Brasil ganharam mais de R$ 300 milhões com a fraude nas Americanas

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Eduardo Moreira divulgou na TV 247 um cálculo que fez para determinar os lucros obtidos pelos donos da 3G Capital, que controla a varejista Americanas, durante os últimos anos. No período de 2017 a 2020, Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles retiraram R$ 300 milhões das Americanas enquanto mantinham a fraude de R$ 20 bilhões nas contas da empresa, disse Moreira.

Ele apontou o cinismo no anúncio tardio de que a fraude foi descoberta, que veio justamente após os investidores terem retirado R$ 1 bilhão das Americanas, segundo os cálculos.

“Em 2020, 2019, 2018 e 2017, só em dividendos e juros sobre capital próprio, --ou seja, um pedaço do dinheiro que eles disseram que ganharam e que a gente descobriu que não ganharam, porque os resultados estão todos errados --eles distribuíram nesses 4 anos, e a fraude está há mais tempo, 900 milhões de reais. Somando com os bônus e salários, dá mais de 1 bilhão [de reais]. Esse dinheiro, principalmente esse dinheiro que foi distribuído como dividendos, é distribuído para os acionistas. Só que um terço dele vai para três pessoas. Eles têm mais de 30%, estamos falando dos três homens mais ricos do Brasil. Eles foram ao longo dos últimos anos, em cima de um resultado de mentira, pegando o dinheiro da empresa e jogando para eles. E depois de jogarem bilhão para fora da empresa, dizem que o resultado da empresa está errado. Supondo que a empresa quebre, até quebrar eles já tiraram um monte de dinheiro da empresa”, disse Moreira. "Ao longo dos últimos anos, eles foram tirando dinheiro da empresa e mantendo a fraude para ir tirando dinheiro para os acionistas. Agora que já tiraram um monte de milhão, bilhão, eles falam que descobriram a fraude...”.

