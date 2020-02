Efeito Bolsonaro: véio da Havan faz demissão em massa em loja no RS

Quatro meses após a inauguração da unidade da rede varejista Havan em Santa Cruz do Sul (RS), cerca de 30% dos funcionários já foram demitidos. Em janeiro, o dono da rede varejista e apoiador de Jair Bolsonaro, Luciano Hang, gravou um vídeo onde dizia que com o atual governo "o país [está] crescendo pro desespero do PT" edit