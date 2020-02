Elite começa a rifar Bolsonaro sem abandonar Paulo Guedes

247 - A mídia conservadora, ecoando os humores das elites, tem atacado Jair Bolsonaro em seus editoriais nos últimos dias, cada vez mais violentamente. Mas não há uma palavra sequer contra Paulo Guedes. Ao contrário: os editoriais defendem a preservação do programa que está massacrando os pobres, paralisando a economia e entregando patrimônio nacional aos grupos privados, especialmente os internacionais.

O editorial de O Estado de S.Paulo desta sexta-feira é explícito quanto ao apoio entusiasmado à reformas desastrosas de Guedes para os trabalhadores e os mais pobres: “Até aqui, em meio ao crescente desconforto com as atitudes indecorosas e antidemocráticas do presidente Bolsonaro e de seu entorno, o Congresso tem demonstrado louvável determinação de levar adiante as pautas de interesse do País. No ano passado, votou e aprovou uma abrangente reforma da Previdência, crucial para frear a deterioração das contas públicas. Agora, prepara-se para discutir e votar matérias tão ou mais espinhosas, como a reforma tributária e o pacto federativo, além de uma já tardia reforma administrativa.”

O Globo igualmente separa a crítica a Bolsonaro do que considera, o mais importante para os Marinho e as elites, as reformas neoliberais em seu editorial desta sexta-feira: “Parte da alta do dólar e da queda de ativos em geral tem causa interna e endereço conhecido em Brasília. Com um ano e quase dois meses de governo, está evidente que o Planalto não tem agenda estratégica. Apoia formalmente as reformas, mas não trabalha politicamente para elas; desdenha dos partidos e da política; está mais preocupado com a “guerra ideológica”, e o presidente dirige sua atenção preferencialmente aos seguidores em suas redes sociais.”