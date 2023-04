Elon Musk prevê calote dos Estados Unidos

"Dados os gastos federais, é uma questão de quando, não se, vamos dar calote", disse ele no Twitter edit

NOVA YORK, TASS – O empresário americano Elon Musk disse na quarta-feira que os EUA estão fadados a deixar de pagar sua dívida em algum momento.

"Dados os gastos federais, é uma questão de quando, não se, vamos dar calote", disse ele no Twitter.

Ele estava comentando sobre um vídeo da Casa Branca que atacava os republicanos por sua recusa em aprovar um teto mais alto para a dívida do governo.

O governo dos EUA recentemente pediu ao Congresso que eleve o teto, que agora é de US$ 31,4 trilhões. Os republicanos, que agora controlam a Câmara, são tradicionalmente céticos quanto a permitir um endividamento maior e pressionam pela redução dos gastos do governo.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse anteriormente que a agência precisará tomar "medidas extraordinárias" para evitar um calote depois que o país atingir seu teto de dívida. O responsável disse que as medidas deverão permitir pagar as contas até Junho.

O presidente dos EUA, Joe Biden, assinou um projeto de lei no final de 2021 para aumentar o teto da dívida em US$ 2,5 trilhões para US$ 31,4 trilhões, evitando um possível default. Yellen disse na época que o projeto de lei evitou a escassez de fundos para o governo federal.

