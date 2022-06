Elon Musk quer cortar 10% dos empregos da Tesla

Bilionário diz que está se sentindo "super mal" com a economia edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O CEO da Tesla, Elon Musk, tem um "sentimento muito ruim" sobre a economia e quer cortar cerca de 10% dos empregos na montadora de carros elétricos, disse ele em um e-mail para executivos visto pela Reuters. Musk também mandou “pausar todas as contratações”.

A mensagem veio dois dias depois que o homem mais rico do mundo disse aos funcionários para retornar ao local de trabalho ou deixar a empresa.

A Tesla emprega cerca de 100.000 pessoas na matriz e em suas subsidiárias no final de 2021, de acordo com dados da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O forte alerta de Musk sobre um tipo possível de montador como o efeito dominó é uma previsão mais direta e de alto perfil desse no setor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A perspectiva sombria de Musk ecoa comentários recentes de executivos, incluindo o CEO do JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Jamie Dimon, e o presidente do Goldman Sachs, John Waldron.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um "furacão está logo ali na estrada vindo em nossa direção", disse Dimon esta semana.

A inflação nos Estados Unidos está sendo emparelhada ao máximo nos anos de duração de 40 anos e difícil de enfrentar um salto de custo de vida, o Federal Reserve enfrenta uma demanda de tempo suficiente para conter uma redução sem causar uma vida útil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE