Em 2021, quase metade das negociações salariais ficou abaixo da inflação

247 - Um levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontou que 47,7% das negociações salariais do setor privado ficaram abaixo da inflação medida pelo INPC, que fechou 2021 com alta de 10,16%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice é o pior resultado registrado em quatro anos e também o mais fraco desde 2003, se for considerada uma série mais longa, iniciada em 1996 e que leva em conta uma amostra de apenas 800 categorias.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, apenas 15,8% das negociações salariais ficaram acima da inflação no ano passado. Já 36,6% das negociações empataram e as demais ficaram abaixo da alta inflacionária. O reajuste médio de 16,3 mil negociações concluídas e inseridas até o dia 6 de janeiro na base ficou em 0,86% abaixo da inflação.

