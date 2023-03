Em 73 dias de governo Lula, reservas internacionais cresceram US$ 14,2 bilhões

Volume das reservas internacionais encolheram US$ 65,8 bilhões ao longo dos quatro anos do governo Jair Bolsonaro edit

247 - As reservas internacionais do Brasil cresceram US$ 14,2 bilhões nos 73 primeiros dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, segundo o Banco Central, alcançaram o total de US$ 339 bilhões em 10 de março. A informação é da coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

O Brasil fechou o ano de 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro (PL) com US$ 324,7 bilhões em reservas internacionais. “Sob o capitão, as reservas emagreceram US$ 65,8 bilhões em quatro anos. Foi o primeiro presidente desde 2003, ou seja, quando Lula assumiu pela primeira vez, que não aumentou as reservas internacionais, quando se compara o primeiro e o último dia de governo de cada um dos mandatários”, destaca a reportagem.

Quando Lula assumiu o primeiro mandato, em 2003, as reservas internacionais brasileiras somavam US$ 16,3 bilhões. Oito anos depois, após o término do segundo mandato, o volume era de U$ 288,6 bilhões.

