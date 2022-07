Em encontro com empresários na Fiesp, Lula abriu de vez um canal com o setor produtivo

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin almoçaram nesta terça-feira, 5, na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), em São Paulo capital, com um grupo de importantes empresários brasileiros.

O evento reuniu nomes como Josué Alencar (presidente da Fiesp), Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), Beto Sucupira (Ambev), Luiza Trajano (Magazine Luiza), Dan Iochpe (Iochpe-Maxion), Jacyr Costa (Agroadvice), Fábio Coelho (Google), João Moreira Salles (Itaú) e Roberto Azevedo (Pespi). Ao lado de Lula e Alckmin, estavam Fernando Haddad, pré-candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes, e o ex-ministro Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo.

Segundo Igor Gadelha, do Metrópoles, Lula e os empresários conversaram sobre temas como economia, educação, meio ambiente, comércio exterior e agronegócio. Lula apresentou as diretrizes do seu programa de governo e dos sete partidos que integram a aliança da qual o PT faz parte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foi um encontro de alto nível. Lula abriu de vez um canal com o setor produtivo”, resumiu um fonte que teve acesso ao encontro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fontes da Fiesp ouvidas por Gadelha ressaltaram que o almoço foi uma agenda “reservada” promovida pelo presidente da Fiesp, que é filho de José Alencar, o ex-vice-presidente de Lula nos dois mandatos do petista, de 2003 a 2010, e que faleceu em 2011.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Fiesp realizará a partir do final de julho uma série de reuniões oficiais com os pré-candidatos à Presidência da República.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE