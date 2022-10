Em resposta à Folha, Alckmin lembra que governo dele e o de Lula reduziram a dívida pública

Apoie o 247

247 - Sem citar a Folha, Geraldo Alckmin deu resposta ao jornal, que em editorial de primeira página cobrou de Lula posição sobre o que fará na economia.

Lula já disse, seja na diretriz do plano de governo ou em entrevistas, e Alckmin, candidato a vice-presidente, deixou claro que ele e o candidato a presidente têm experiência no controle fiscal.

"Responsabilidade fiscal é fundamental para o crescimento econômico e social. Lula e eu temos uma história de redução da dívida pública. Estabilidade, previsibilidade e credibilidade para por a casa em ordem depois do orçamento secreto e da irresponsabilidade de Bolsonaro”, afirmou.

No editorial, Folha tenta, sutilmente, elogiar Jair Bolsonaro, o que reflete o interesse do dono do jornal, que centrou seus negócios numa instituição bancária, o PagBank.

Em seu primeiro governo, Lula aumentou o superávit primário e saldou a dívida com o FMI, além de recuperar as dívisas, que estavam tão baixas que tinham obrigado o governo anterior, de FHC, a buscar empréstimo externo.

Hoje, o Brasil tem cerca de 380 bilhões de dólares em reservas, o que garante a estabilidade da moeda nacional.

