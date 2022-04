Empresários pedem a Lula um "novo rosto" para comandar a área econômica

Apoie o 247

247 - Empresários têm procurado interlocutores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir que ele apresente um "novo rosto" para a área econômica do seu governo, caso ele seja reeleito. Um dos nomes defendidos para fazer esse papel é o do economista Gabriel Galípolo, que comandou o banco Fator, segundo a coluna de Bela Megale, publicada nesta quinta-feira (14), no jornal O Globo.

Empresários afirmaram à jornalista que Lula deveria escalar "uma figura que não faz parte de seu passado" para dialogar com o segmento. O recado foi levado ao ex-presidente.

Recentemente, Galípolo acompanhou a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), em um jantar com empresários em São Paulo.

Representantes do mercado disseram que foram procurados apenas por nomes como os ex-ministros Zé Dirceu e Guido Mantega.

Intenções de voto

A pesquisa ISTOÉ/Sensus, feita com 2.000 eleitores e divulgada nessa quarta-feira (13), mostrou que o ex-presidente vence em primeiro turno na disputa pelo Planalto, com mais de 50% dos votos válidos.

O levantamento Ipespe, patrocinado pela XP Investimentos e divulgado na quarta-feira (6) da semana passada, apontou que Lula tem 44% dos votos, contra 30% de Jair Bolsonaro (PL).

