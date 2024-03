Entenda os principais pontos da lei que regulamenta o trabalho por aplicativo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A tão discutida Lei dos Apps traz consigo uma série de mudanças significativas para os motoristas que trabalham em plataformas como Uber e outros aplicativos similares. Aqui está um resumo simples dos principais pontos:

Mantém a Autonomia: Os motoristas continuarão sendo considerados autônomos, o que significa que poderão manter sua liberdade para escolher seus horários e locais de trabalho. Flexibilidade: A nova legislação assegura que os motoristas possam trabalhar o número de horas que desejarem, sem a imposição de jornadas fixas ou pontos obrigatórios. Remuneração Mínima: As plataformas serão obrigadas a garantir uma remuneração mínima para os motoristas, oferecendo uma segurança financeira básica. Transparência: As empresas deverão disponibilizar informações claras para os condutores, incluindo detalhes sobre algoritmos, preços e outros aspectos operacionais. Direito à Previdência: Com a nova lei, os trabalhadores dos aplicativos passarão a ter direitos previdenciários, como acesso à aposentadoria e à seguridade social.

Esses pontos visam trazer mais segurança e proteção aos trabalhadores das plataformas de transporte, garantindo direitos básicos e transparência nas relações laborais.

continua após o anúncio

É importante ressaltar que as informações que circulam sobre a nova legislação devem ser analisadas com cuidado. Muitas delas são distorcidas ou falsas, produzidas por grupos com interesses políticos diversos.

O projeto de lei proposto pelo presidente Lula agora seguirá para o Congresso Nacional, onde será discutido e analisado pelos parlamentares. De acordo com o procedimento legislativo, a matéria deverá ser apreciada em um prazo máximo de 45 dias.

continua após o anúncio

Essa iniciativa do governo Lula representa um passo importante na busca por uma regulação mais justa e segura para os trabalhadores das plataformas de transporte por aplicativo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: