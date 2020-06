EUA humilham Brasil mais uma vez e lançam candidato à presidência do BID

Os EUA anunciaram que terão um candidato próprio à presidência do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), passando por cima dos planos do Brasil em lançar um nome para a instituição edit

247 - Os EUA puxaram o tapete do Brasil mais uma vez na cena geopolítica. O governo Trump anunciou que terá candidato próprio à presidência do BID. Até esta segunda, 15, o governo brasileiro esperava apoio de Trump a candidato lançado por Guedes.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo “o governo de Jair Bolsonaro acreditava que Trump apoiaria Rodrigo Xavier, ex-presidente do UBS e do Bank of America no Brasil, lançado publicamente pelo ministro Paulo Guedes (Economia) para o cargo que hoje é do colombiano Luis Alberto Moreno.”

A matéria ainda acrescenta que “segundo a Folha apurou, Guedes havia avisado o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, sobre a candidatura de Xavier há semanas. Nesta segunda-feira (15), porém, o ministro voltou a falar com Mnuchin sobre a disputa e foi comunicado sobre a candidatura americana.”

