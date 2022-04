Ex-presidente da ANP recusa convite do governo Bolsonaro para presidir a Petrobrás

Décio Oddone, que preside atualmente uma empresa de produção de óleo e gás no Brasil, recebeu o convite do ministro Bento Albuquerque, mas declinou edit

247 - Diante da desistência do lobista Adriano Pires, indicado por Jair Bolsonaro (PL) para assumir a presidência da Petrobrás, o governo federal tentou outro nome nesta segunda-feira (4).

O ex-presidente da ANP, ex-funcionário de carreira da Petrobrás e atual presidente da Enauta - empresa de produção de óleo e gás do Brasil - Décio Oddone, recebeu do ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) um convite para substituir o general Joaquim Silva e Luna no comando da empresa.

Oddone, porém, recusou na manhã desta terça-feira (5) o convite.

Décio Oddone foi CEO da Petrobrás Bolívia, Presidente do Conselho de Administração e CEO da Petrobrás Energia, vice-Presidente da Braskem, Diretor da Prumo Logística e Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Integrou o Conselho de Administração do Institute of the Americas, nos EUA, e presidiu a Câmara de Comércio Boliviano-Brasileira e a Câmara Argentina da Indústria do Petróleo.

