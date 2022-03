Exame/Ideia: 57% dos brasileiros consideram inflação maior problema do país

O fundador do IDEIA, Maurício Moura, prevê que temas econômicos serão o centro dos debates presidenciais edit

247 - 57% dos brasileiros consideram a inflação o maior problema a ser resolvido em 2022, aponta pesquisa EXAME/IDEIA divulgada nesta terça-feira, 22.

O desemprego aparece na sequência, com 19%, seguido pela pobreza (12%) e violência (6%).

O levantamento ouviu 1.284 pessoas entre os dias 15 a 17 de março. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No acumulado dos últimos 12 meses até o passado, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou 10,54%. De janeiro a fevereiro, o índice variou 1,01%, a maior alta para o mês desde 2015. Em 2021, a inflação ficou em 10,06%, uma das maiores desde a criação do Plano Real. Na próxima sexta-feira, 25, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados do IPCA-15, considerada uma prévia da inflação oficial.

“É interessante ver como esse ano de 2022, que é eleitoral, a economia vai ter um papel fundamental no debate. O segundo problema apontado pela pesquisa é o desemprego, que também tem relação econômica. É mais um dado que corrobora com aquela máxima de que o tema da eleição é a economia”, diz.

