Exportações de petróleo do Brasil devem atingir novo recorde em 2024

247 - A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) estima que as exportações brasileiras de petróleo possam alcançar um valor recorde de US$ 43,575 bilhões em 2024. Este montante ultrapassaria os melhores desempenhos anteriores, registrados em 2022 e 2023, quando o Brasil exportou US$ 42,553 bilhões e US$ 42,539 bilhões, respectivamente.

Especialistas, citados pelo jornal O Estado de S. Paulo, afirmam que a tendência de crescimento nas exportações de petróleo do Brasil deve se manter nos próximos anos, impulsionada por um aumento significativo na produção até 2030. No entanto, o Brasil, com sua capacidade de refino ainda muito limitada e produção em ascensão, tende a exportar o excedente de petróleo produzido.

continua após o anúncio

Esse aumento nas exportações de petróleo é visto como um fator de equilíbrio diante da potencial queda nas vendas externas de soja. A safra de soja 2023/24 do Brasil, segundo a consultoria Agroconsult, deve alcançar 153,8 milhões de toneladas. A Agroconsult, que iniciou o Rally da Safra para inspeção das lavouras nas principais regiões produtoras, atribui a redução das suas projeções iniciais às condições climáticas adversas, como calor e seca excessivos em estados como Mato Grosso e chuvas intensas na região Sul do país.

