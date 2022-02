Expulsão de bancos russos do Swift faz disparar ações do sistema financeiro chinês

Apoie o 247

Agência RT - Na sequência da decisão tomada pelos EUA, União Europeia, Reino Unido, Canadá e Coreia do Sul de retirar alguns bancos russos do sistema interbancário SWIFT, várias empresas chinesas ligadas ao sistema alternativo de pagamentos interbancários do gigante asiático começaram a registar ganhos significativos.



As ações do Orient Group e da HyUnion Holding fecharam as negociações no mercado de ações de Xangai na segunda-feira com alta de cerca de 10% cada. Enquanto Infosec Technologies e Forms Syntron Information fecharam o dia com aumentos de até 20%.

A China possui seu próprio sistema de Sistema Internacional de Pagamentos (CIPS), que, em combinação com o yuan digital, pode se tornar uma alternativa real para as operações dos bancos russos, informa a Bloomberg.



Ameaça ao dólar?

Pequim provavelmente rejeitará qualquer ameaça de sanções do Ocidente por aceitar bancos russos sancionados em seu sistema de pagamentos. A adesão das entidades financeiras da Rússia fortalecerá o CIPS e unirá ainda mais as duas potências, colocando em risco o futuro do dólar americano como moeda de reserva mundial, observa o meio de comunicação.

Por outro lado, a presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiúllina, afirmou na segunda-feira que o Sistema Russo de Transferência de Mensagens Financeiras (SPFS, na sigla em russo) pode servir como equivalente ao sistema interbancário SWIFT.



Nabiúllina observou que a infraestrutura financeira do país continuará funcionando sem interrupção mesmo após a implementação das sanções.

"Estamos desenvolvendo, entre outros, a infraestrutura financeira interna, para que funcione sem interrupção. Como temos o Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras (SPFS), que pode substituir o SWIFT no território do país, outros participantes também poderão conectar do exterior", explicou o presidente da entidade, que também indicou que o sistema nacional de cartões de pagamento processa normalmente as operações dentro do país.

Na quinta-feira passada, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou "uma operação militar especial para defender o Donbass". Em uma mensagem especial aos cidadãos russos, o presidente explicou que o objetivo da operação é “proteger as pessoas que foram submetidas a abusos e genocídios pelo regime de Kiev por oito anos”.

O Ministério da Defesa russo assegurou que as Forças Armadas russas visam a infraestrutura militar ucraniana e não atacam as tropas rendidas ou a população civil.

