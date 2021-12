Famílias de baixa renda gastam o que tinham na poupança para sobreviver

Saques nas contas com até 50 mil coincidem com período de queda mais acentuada da renda edit

Apoie o 247

ICL

247 – Os brasileiros de baixa renda estão consumindo o que tinham poupado nos últimos anos para sobreviver, aponta a jornalista Marsílea Gombata, em reportagem publicada no Valor Econômico. "Depois de acumularem níveis recordes de poupança no primeiro ano de pandemia, as famílias mais pobres começam a ver suas economias se esvaírem pela aceleração da inflação, frustrando também a expectativa de maior consumo de serviços com o avanço da vacinação, mostra novo estudo do Centro de Estudos de Mercado de Capitais da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Cemec/Fipe). Diante da desaceleração da atividade e da alta de juros inibindo a criação de emprego ao longo de 2022, a tendência é que essa população recorra cada vez mais às suas poupanças, afirmam economistas", escreve a jornalista.

"Para Carlos Antonio Rocca, coordenador do Cemec/Fipe, a queda coincide com a ideia de que a acumulação de poupança se deu por dois fatores principais: circunstancial, em função das restrições da pandemia, e precaucional, como meio de se prevenir de incertezas quanto a emprego e renda. Hoje o esvaziamento das poupanças por faixas de saldo inferiores a R$ 50 mil parece ocorrer menos em decorrência de maior consumo impulsionado pela reabertura e vacinação e mais para cobrir o aumento de custos", aponta Marsílea Gombata.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE