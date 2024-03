Fazenda celebra resultado do PIB, vê recuperação da indústria e aposta em 1º trimestre forte em 2024

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Na esteira dos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (1), a economia brasileira apresentou um crescimento de 2,9% em 2023. O resultado foi saudado com otimismo pela equipe do Ministério da Fazenda, liderado pelo ministro Fernando Haddad (PT), que previa um Produto Interno Bruto (PIB) superior a 3% no ano passado.

A Fazenda ainda não se manifestou oficialmente sobre os dados divulgados pelo IBGE, mas internamente, segundo o jornal O Globo, há expectativas de que o crescimento registrado em 2023 possa impulsionar um primeiro trimestre mais forte em 2024.

continua após o anúncio

O desempenho positivo da economia ao longo de 2023 foi impulsionado, principalmente, pelo agronegócio. Setor vital para a economia brasileira, o agronegócio registrou a melhor safra de grãos da história do país no ano anterior, contribuindo significativamente para o crescimento econômico. Os serviços também desempenharam um papel importante no resultado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: