Fazenda quer encerrar desoneração nos combustíveis e gasolina pode subir R$ 0,68 por litro

Apoie o 247

ICL

247 – A equipe econômica pode tomar uma decisão politicamente arriscada nos próximos dias: o fim da desoneração dos combustíveis, antes da implantação de uma nova política de preços da Petrobrás – o que pode encarecer os custos dos combustíveis em todo o País. "A equipe econômica sinalizou que o governo irá voltar mesmo a cobrar os impostos federais sobre combustíveis em março. A medida provisória (MP) que desonera PIS e Cofins sobre a gasolina e o álcool, editada no governo Bolsonaro e prorrogada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, termina no dia 28 de fevereiro. Com o fim da desoneração, a gasolina deverá aumentar em R$ 0,68 por litro nos postos, segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom)", aponta reportagem do Estado de S. Paulo.

"Na última sexta-feira, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o economista-chefe da corretora Warren Rena, Felipe Salto, disse ao Estadão que Haddad confirmou a volta da tributação", acrescenta a reportagem. “A informação que nós temos hoje é de que sim, a desoneração termina agora no dia 28″, disse Gabriel Galípolo, secretário-executivo da Fazenda. “No momento, como está no ponto de vista legal, no dia 28 se encerra o subsídio sobre gasolina. É isso que a gente tem colocado no momento. Mas sempre essas avaliações são considerando uma série de outras perspectivas para além da econômica”, afirmou. A declaração, no entanto, deixa claro que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode intervir no tema.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.