Futuro ministro da Fazenda, Haddad diz que missão passada por Lula foi "colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto"

247 - Futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) afirmou nesta quinta-feira (15) em evento do Natal dos catadores de materiais recicláveis, em São Paulo, que o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PL) lhe passou uma missão: "colocar o pobre no orçamento e o rico no Imposto de Renda".

Haddad disse que o principal objetivo da área econômica do governo Lula será a "justiça social".

"O presidente Lula, na primeira vez que trabalhei com ele, nos deu uma tarefa, que foi colocar o pobre na universidade, e depois de alguns anos a gente conseguiu cumprir essa promessa de campanha de 2002 e permitir que as famílias mais humildes pudessem sonhar que seus filhos e netos iam chegar aos mais altos escalões da educação nacional. Nessa campanha, o presidente Lula fez outra promessa, e agora me diz respeito. Ele falou: Haddad, ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação, que é colocar o pobre no orçamento e o rico no Imposto de Renda. Então ele me convidou para essa nova tarefa, e se a gente tiver o mesmo êxito que teve quando ele nos colocou a tarefa da educação, nós vamos ter um país mais justo, que é o que nós precisamos. Todo mundo precisa de uma oportunidade na vida, e com essa frase simples o Lula resumiu o que espera da área econômica do seu governo: justiça social, e justiça social começa atendendo vocês”, afirmou.

