Gabriel Galípolo poderá suceder Campos Neto no Banco Central, diz Lauro Jardim

Esta seria a intenção do ministro da Fazenda, segundo o colunista do Globo edit

Apoie o 247

ICL

247 – O colunista do Globo, Lauro Jardim, informa em sua coluna deste domingo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já teria um nome para a sucessão de Roberto Campos Neto, no Banco Central. Seria o do secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo. O mandato de Campos Neto vai até o final de 2024.

O Partido dos Trabalhadores contesta a independência do Banco Central por acreditar que essa medida pode ser prejudicial para a economia do país. O PT argumenta que a independência do Banco Central pode resultar em políticas que priorizam os interesses dos bancos e das elites financeiras em detrimento do bem-estar da população em geral. Eles afirmam que o Banco Central deve estar mais diretamente ligado ao governo eleito democraticamente e que suas políticas devem refletir as necessidades e os interesses da população.

Além disso, o PT argumenta que a independência do Banco Central pode levar a uma falta de responsabilidade por parte do Banco Central. Se o Banco Central tiver total autonomia para tomar decisões sem a prestação de contas adequada, isso pode levar a decisões desfavoráveis para a economia e para a sociedade em geral, como tem ocorrido com as altíssimas taxas de juros no Brasil, que são as maiores do mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.