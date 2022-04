Gás consome 22% do orçamento de serviços básicos dos mais pobres, diz levantamento

Apoie o 247

247 - Os gastos com gás de cozinha vendido em botijões de 13 quilos comprometem 22% do orçamento doméstico destinado a serviços públicos das famílias mais pobres do Brasil. Os gastos também incluem telefone, esgoto, água, energia elétrica e impostos. Para os mais ricos, a parcela é de 13%. Foi o que apontou um estudo realizado pela consultoria Kantar em 4.915 domicílios, em 2021. As estatísticas foram publicadas neste domingo (3) pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o levantamento, entre 2020 e 2021, a parcela do orçamento gasta com gás de cozinha aumentou 25% para as famílias de classes D e E. Nas classes A e B, a mesma despesa aumentou 16%.

Para os mais pobres, o custeio do gás é o segundo maior gasto em serviços, empatado com água e esgotos. Depois apareceu a energia elétrica, que, em 2021, representou 51% do orçamento de serviços nessas classes.

O estudo mostrou que, se consideradas todas as classes sociais, o gás ocupa o terceiro lugar no orçamento dos serviços básicos das famílias, perdendo para água e luz.

No começo do mês, o gás de cozinha a Petrobrás anunciou aumento de 16% no preço do gás de cozinha, que de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo.

Também foram anunciado reajustes de 18,77% para o litro da gasolina e de 24,9% para o do diesel.

