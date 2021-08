Gasolina já é vendida a R$ 7,36 em postos do País

247 - Pesquisa publicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira (20) mostra que a gasolina registrou um salto de 1,53% ao longo desta semana, alcançando média de R$ 5,956 por litro.

Segundo o levantamento da ANP, divulgado pela Folha de S. Paulo, a região Norte registrou o maior preço do combustível na semana entre 15 e 21 de agosto, com R$ 7,360 por litro, com destaque para os estados do Acre e Tocantins. Em seguida, aparecem as regiões Sul (R$ 7,189), Sudeste (R$ 7,059), Nordeste (R$ 6,789) e Centro-Oeste (R$ 6,679).No estado de São Paulo, o preço mais alto apontado pela ANP era de R$ 6,549/litro; no Rio de Janeiro, de R$ 7,059; em Minas Gerais, chegava a R$ 6,759.

No preço médio, no entanto, o ranking se altera: o Centro-Oeste lidera, com R$ 6,185 por litro, seguido por Nordeste (R$ 5,994), Norte (R$ 5,952), Sudeste (R$ 5,910) e Sul (R$ 5,892).​ No caso do preço médio, o destaque negativo é o Rio de Janeiro (R$ 6,485/litro).

Já o preço médio do óleo diesel engatou a terceira semana consecutiva de alta nos postos de combustíveis do Brasil, enquanto a cotação do etanol também subiu. Segundo o levantamento da ANP, o valor médio do diesel nas bombas nesta semana atingiu R$ 4,616por litro, alta de 0,35% em relação à semana passada.

